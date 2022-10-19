Beşiktaş Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kapsamında İki Binanın Yıkımını Başlattı. - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kapsamında İki Binanın Yıkımını Başlattı.

19.10.2022 15:18

İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beşiktaş İmar AŞ, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında Manolya ve Yakar Apartmanı’nın yıkımına bugün başladı. Binaların yıkımı öncesinde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bu yıkımın bir başlangıç olduğunu belirterek, “Komşularımız eğer bize muvafakatnamelerini verirlerse biz onların bütün süreçlerini yönetmeye talibiz. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymuş durumdayız” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: İSMAİL IŞIK

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beşiktaş İmar AŞ, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında Manolya ve Yakar Apartmanı'nın yıkımına bugün başladı. Binaların yıkımı öncesinde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bu yıkımın bir başlangıç olduğunu belirterek, "Komşularımız eğer bize muvafakatnamelerini verirlerse biz onların bütün süreçlerini yönetmeye talibiz. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymuş durumdayız" dedi.

Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beşiktaş İmar AŞ, kentsel dönüşüm kapsamında ilçede ilk yıkımı bugün başlattı. Akat Mahallesi'nde bulunan Zeytinoğlu Caddesi'ndeki Manolya ve Yakar Apartmanı'nda başlanan yıkıma Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

"AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN YANLARINDA OLMAK"

Yıkım öncesinde konuşan Akpolat, ilçedeki çoğu binanın riskli yapı olduğunu belirterek, deprem gerçeğine dikkat çekti. Deprem konusunda olağanüstü bir çaba içerisinde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akpolat, kentsel dönüşüme ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Bu amaçla Beşiktaş'ta Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. Bütün birimleri bu müdürlük altında toparladık. Yine Beşiktaş İmar AŞ'yi kurduk. Amacımız tamamıyla bu konuda vatandaşlarımızın bütün hukuki süreçlerini yönetmek, belediyeden doğru bilgiye ve belgeye ulaşmalarını sağlamak, sözleşmelerini yaparken yanlarında olmak, iskana kadar olan sürecin tamamında onların haklarını korumak ve yapımcı firmayla onların arasındaki ilişkilerde maliklerin yanında olarak onların bu süreçten etkilenmemesini sağlamakla ilgili bir çabamız var. Bugün de bunun ilk sözleşmesi, Manolya ve Yakar Apartmanı. Sözleşmesi imzalandı, bütün onayları çıktı, yıkım ruhsatı oluşturuldu."

"YAPIMCI FİRMALARIN ÖNEMLİ KISMI, YAPAMAYACAKLARI SÖZLER VERMİŞ"

Beşiktaş'ın bu konuda çok fazla dezenformasyona uğradığını dile getiren Akpolat, "Bugüne kadar maliklerle yapımcı firmalar arasında çıkan yüzlerce sorun belediyemize intikal etmiştir. Gördük ki yapımcı firmaların önemli bir kısmı, vatandaşımıza yapamayacakları işlerin sözünü vermiş. Dolayısıyla vatandaş da malikler de yapımcı firmayla bir araya geldiğinde bir güven sorunu artık oluşmaya başladı ve süreçlerin uzadığını gördük" diye konuştu.

"BU YIKIM BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Belediyeye olan başvuruları bir araya getirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyleyen Akpolat, şöyle devam etti:

"Bu yıkım aslında bir başlangıç olacak. Komşularımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tüm komşularımız hem binalarının dönüşümüyle ilgili hem diğer hukuki süreçlerle ilgili belediyemize mutlaka başvursunlar. Eğer bize muvafakatnamelerini verirlerse, biz onların bütün süreçlerini yönetmeye talibiz. Beşiktaş Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymuş durumdayız."

IŞIK: BÜTÜN HUKUKİ SÜRECİ DENETLİYORUZ

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Oylum Işık da sürecin başından sonuna kadar bütün kat maliklerinin yanında olduklarını söyledi. Işık, "Yapı denetim şirketleri, inşaatların ruhsat projesine uygun yapılıp yapılmadığını denetliyor. Biz ana sözleşmeye uygun yapılıp yapılmadığını denetliyoruz. Uygulama yapan firmayla kat malikleri arasındaki bütün hukuki süreci denetliyoruz ve bunun için de komşularımıza her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından iş makineleriyle binaların yıkımına başlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Kapsamında İki Binanın Yıkımını Başlattı. - Son Dakika

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