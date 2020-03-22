Beşiktaş Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı.

Beşiktaş Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüsten sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Özellikle kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı.

Beşiktaş Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek Etiler, Konaklar, Ulus ve Bebek mahalleleri başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına can dostlar için mama bıraktı. Aynı zamanda muhtarlıklar ve parklarda bulunan mama kaplarına da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için mama, yem ve su takviyesi yapıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ekiplerin çalışmalarına katılarak Azerbaycan Dostluk Parkı'nda sokak hayvanları için mama dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akpolat, yaşanan zor günlerde sokakta yaşayan canlıların da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş'ta yaşayan tüm canlıların kendileri emanet edildiğini vurgulayan Akpolat, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu sorumluluğumuzun da bilincinde olarak hem kedi hem de köpeklerimize mamalar hazırladık. Parklarımıza onları bırakıyoruz ve onların bu zor koşullarda beslenmelerini sağlıyoruz. Bizim veterinerlik çalışma saatlerimiz 17.00'ye kadardı. Onu 21.00'e çıkardık. Takviye personel ilave ettik. Acil Hayvan Ambulansımızı hizmete koyduk. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yaşayan canlılarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek adına bu çalışmalarımızı yaptık. Bu zor günlerde de bu hastalıkla mücadele ettiğimiz günlerde de yine aynı şekilde, bu sokakta yaşayan canlılarımızı unutmadık. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber Veterinerlik Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın büyük, özverili çalışmalarıyla beraber onların da yanında oluyoruz."

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:58 Kaynak: AA

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