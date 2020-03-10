Beşiktaş Belediyesi'nden Çanakkale'ye saygı turları - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi'nden Çanakkale'ye saygı turları

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl dönümü nedeniyle 14-15-16 Mart tarihlerinde Çanakkale'ye günübirlik ücretsiz turlar düzenliyor.

Beşiktaş Belediyesi'nden Çanakkale'ye saygı turları, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl dönümü nedeniyle 14-15-16 Mart tarihlerinde Çanakkale'ye günübirlik ücretsiz turlar düzenliyor.

Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl dönümünde bağımsızlık için canlarını veren şehitlerimizi anmak için Çanakkale'ye 14-15-16 Mart tarihlerinde turlar düzenliyor. Tura katılan vatandaşlar Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki savaş cepheleri, siperleri ve zaferin yaşandığı yerleri ziyaret edebilecek. Vatandaşlar ayrıca, 57. Piyade Alay Şehitliği'ni, Conkbayırı ve müzeleri de gezebilecek.

Turlara katılacak vatandaşlar başvurularını Beşiktaş Belediyesi'nin web sitesinden online olarak yapabilecek. Vatandaşların rahat etmeleri ve hiçbir sağlık sorunu yaşamamaları için Beşiktaş Belediyesi görevlileri ve sağlık personeli tur süresince vatandaşlara eşlik edecek.

14-15-16 Mart'ta günübirlik olarak düzenlenecek olan ücretsiz turlara tüm Beşiktaşlı vatandaşlar katılabilecek.


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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:58 Kaynak: DHA
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