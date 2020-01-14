Beşiktaş Belediyesi'nden 'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Belediyesi'nden 'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Beşiktaş Belediyesi'nden 'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama

6 saat önce

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Japonya'nın başkenti 2020 CEV Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Beşiktaş Belediyesi'nden 'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama, System.String[]

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Japonya'nın başkenti 2020 CEV Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Almanya'yı 3-0 yenerek tarihi bir zafere imza atan Filenin Sultanları, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Yurda dönen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı bando ekibi İzmir marşı ve 'Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz' pankartlarıyla karşıladı.

FİLENİN SULTANLARI ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Beşiktaş Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Hasan Bozkurter, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman ve Beşiktaş Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cem Barça da voleybolun kraliçelerini teker teker tebrik ederek oyunculara çiçek takdim etti. Bozkurter, aynı başarıyı bu yıl düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da göstereceklerine inandıklarını belirterek, Filenin Sultanları'na ve teknik ekibe başarılar diledi.

TOKYO OLİMPİYATLARINDA MADALYALAR SİZİ BEKLER

Sosyal medya hesabından Filenin Sultanları'nı tebrik eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Tebrikler bizim Takım! Kadın sporcularımız, azimlerinin ve sıkı çalışmalarının ödülünü Tokyo biletiyle taçlandırdılar. Finallerin takımı #FileninSultanları bu performansla Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalar sizi bekler!"


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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:26 Kaynak: DHA
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