Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma

07.03.2021 12:31
Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel çalışma yaptı.

Beşiktaş Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel çalışma yaptı. İlçenin birçok noktasındaki billboardlara Kadınlar Gününe özel farkındalık yaratmayı amaçlayan görseller yerleştirildi. Aynı zamanda Beşiktaş'ın merkezi sokaklarına da kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çeken tabelalar asıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu sene Kovid-19 nedeniyle pandeminin gölgesinde geçecek.  Beşiktaş Belediyesi bugüne özel çalışmalar yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak ilçenin işlek cadde ve meydanlarındaki billboardlarda; 'Baskılara rağmen Cesaretle Birlikte, Şiddete rağmen Dayanışma Hayatta, Karanlığa rağmen Umutla Hayatta, Her şeye rağmen Güleceğiz Elbette' mesajlarının olduğu görsellerle donattı.

Öte yandan kadınların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla da ilçedeki merkezi sokaklarına da; 'Didem Sokağı'nda Dilediği Saate Gezebilir'  'Yasemin Sokağı'nda Kahkaha Atabilir', 'Canan Sokağı'nda İstediği Gibi Giyinebilir' şeklinde ilgi uyandıran tabelalar astı.

Beşiktaş Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürlüğü, bünyesindeki Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nin çalışmalarının tanıtıldığı bir video da 8 Mart'ta Beşiktaş Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Merkezde, sığınma evi öncesi ve sonrası kadınları ve çocukları psiko-sosyal açıdan destekleniyor. Bünyesinde psikolog, avukat ve istihdam bürosu personeli bulunuyor.  Bizzat kadınlar tarafından geliştirildi. Merkezde; Çocuk Oyun Alanı ve Çocuk Bostanı, Atölye ve Eğitim Salonları, STK'ların Kullanımına Açık Toplantı Salonu, Kadın Dayanışma Merkezi ve İstihdam Ofisi ile kadınların kendine vakit ayırabileceği Yalnızlık Odası bulunuyor.

AKPOLAT: KADINA ŞİDDETE KARŞI HERKES BİR ARAYA GELİP BU SORUNU ÇÖZMELİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beşiktaş Belediyesi'ndeki kadın çalışma arkadaşlarının izinli olacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat belediye meclis konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine değindi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Keşke hiç ihtiyaç olmasa ve keşke bunları hiç konuşuyor olmasak. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz kadın sığınma evlerini açtı. Biz de Beşiktaş Belediyesi olarak Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizi hayata geçirdik. Şiddet gören kadınlarımıza psiko-sosyal açıdan destek olabilmek, çocuklarının sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi hayata hazırlanması noktasında arkadaşlarımız çalışıyorlar. Kadınların istihdam sorunuyla ilgili yine Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimiz ile birlikte bir program başlattık. Kadına seçme ve seçilme hakkını dünyada bütün örneklerden önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Bu bizim onur duyacağımız, gurur duyacağımız her vesile ile de anlattığımız bir şey. Bu konunun gündemden kaldırılması için herkesin bir arada aynı pandemi, deprem gibi bu konuda da siyaset üstü bir mecrada bir araya gelip bu sorunu çözmesi gerekir diye düşünüyorum."

Ayrıca Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla 'Kadınların Gündemi: Eşitsizliklere Rağmen Birlikte Güçlü' konulu söyleşi Beşiktaş Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından 8 Mart Pazartesi akşamı saat 21: 00'de yayınlanacak.

Moderatörlüğünü Gazeteci Duydu Demirağ'ın yapacağı söyleşiye Kadın ve Aile Hizmetlerinden sorumlu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman, Senarist Yazar Zehra Çelenk, İTÜ Öğretim Üyesi İpek İlkkaracan, Avukat Meriç Eyüboğlu, Havle Kadın Derneği'nin kurucularından müzisyen Rümeysa Çamdereli katılacak.


Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel çalışma - Son Dakika


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