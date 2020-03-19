Beşiktaş Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı

6 saat önce

19) karşı önlemlerini artırıyor.

Beşiktaş Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı, System.String[]

19) karşı önlemlerini artırıyor. Belediye ekipleri, Levent'teki Ana Hizmet Binası'na gelen vatandaşların koronavirüs önlemleri kapsamında ateşini ölçerek salgına karşı tedbir aldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen koronavirüse karşı önlemler her geçen gün artıyor. 7/24 aralıksız olarak dezenfekte işlemlerine devam eden Beşiktaş Belediyesi ortak yaşam alanları başta olmak üzere her yeri ilaçlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri, dünden itibaren başlatılan uygulamayla da binaya gelen vatandaşların koronavirüs önlemleri kapsamında ateşini ölçtü. Uygulamada vatandaşlarda yüksek ateş tespit edilmedi.  Ekipler, ateşi 37.5 üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Levent Sağlık birimine yönlendirecek. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ve belediye ekiplerine hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne gelen vatandaşların ateşi ilerleyen günlerde de ölçülmeye devam edecek.


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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:37 Kaynak: DHA

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