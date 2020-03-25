Beşiktaş Belediyesi sağlık çalışanları için yurtlarını açmaya hazır - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi sağlık çalışanları için yurtlarını açmaya hazır

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne seslendi.

Beşiktaş Belediyesi sağlık çalışanları için yurtlarını açmaya hazır, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne seslendi. Başkan Akpolat, 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarının hızla arttığı bu zorlu süreçte risk altında olup evine gidemeyen sağlık emekçileri için harekete geçti. Akpolat, üniversitelerin tatil olması nedeniyle belediyeye bağlı öğrenci yurtlarının ihtiyaç halinde sağlık çalışanları için hizmete hazır olduğunu belirtti.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN HAZIRIZ

Başkan Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu zorlu günlerde, ailelerini virüsten korumak için evlerine gidemeyen pek çok sağlık emekçimiz olduğunu biliyorum. Onlar bizim kahramanlarımız... Bizlerin sağlığı için canını ortaya koyarak fedakarca çalışan sağlık emekçilerimiz için, toplam 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdumuzu tahsis etmeye hazır olduğumuzu buradan belirtmek isterim. Ayrıca onlara destek olabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Onlar asla yalnız değiller. Tüm sağlık çalışanlarına mücadelelerinden ötürü minnettarız ve sonuna kadar yanlarındayız! Bu sancılı dönemi ortak çabayla atlatıp sağlıklı günlere yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyorum."


Sağlık Bakanlığı, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:47 Kaynak: DHA

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