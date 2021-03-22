Beşiktaş Belediyesi, su tasarrufu için perlatör dağıtıyor - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında farkındalık çalışmaları yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan vatandaşları su tasarrufuna teşvik etmek için perlatör aparatı (musluk havalandırıcı) dağıtımı gerçekleştirirken, su tasarrufu bilincini artırmaya yönelik olarak ilçeye billboardlar ve pankartlar asıldı. Ayrıca okullara da konuyla ilgili afişler asılarak çocuklara ve gençlere yönelik su tasarrufu bilincine dikkat çekildi.

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve bu sene de 28. yılı kutlanan Dünya Su Günü'nde Beşiktaş Belediyesi örnek çalışmalara imza attı. Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkilerini gösteren küresel ısınma nedeniyle yaşanan su kıtlığına dikkat çekmek için Beşiktaş'ın önemli noktalarında bulunan billboardlara afişler asıldı. Bilboardlara 'Tasarruf Yoksa Yarın da Yok' sloganıyla birlikte bilgilendirme afişleri asılırken, vatandaşlar bu afişlerde yer alan karekodları telefonlarıyla okutarak Beşiktaş Belediyesi'nin web sitesindeki su tasarrufu broşürlerine erişebiliyor. Belediye ekipleri vatandaşların evlerinde su tasarrufu sağlayan perlatör aparatını da Beşiktaşlı vatandaşlara dağıtmaya başladı. Bunların yanı sıra okullarda da konuyla ilgili afişler asılarak çocuklara ve gençlere yönelik su tasarrufu bilincine dikkat çekildi.

"TÜKETİM ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRELİM, SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANALIM"

Beşiktaş Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Asılsoy, hem su tasarrufu hem de perlatör aparatı hakkında Beşiktaşlı komşularını bilgilendirdi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Asılsoy: Bugün 22 Mart Dünya Su Günü, ben de bugün su tasarrufunu evlerimizde nasıl yapabiliriz ondan bahsetmek istiyorum. Perlatör, suyun tasarruflu kullanılması için çok önemli bir aparat aslında. Musluklarımıza çok kolay bir şekilde takılan bu aparat bize yüksek bir su tasarrufu sağlıyor. Suya aslında bir defans yaparak suyun üstündeki basıncı alıp suyla havanın karışmasını sağlayan bir mekanizma. Musluğun ucuna takıldığı zaman suyun daha tasarruflu akmasını sağlıyor. Biz de perlatör kullanımını teşvik ederek suyun daha tasarruflu kullanılmasını hedefliyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızı bir nebze olsa da değiştirerek gelecek nesillere çok daha yaşanılabilir bir dünya bırakabiliriz. Suyu tasarruflu kullanalım. Su kaynaklarımız hızla tükenirken, tasarruf hepimiz için hayati önem taşıyor. Dünya Su Günü kutlu olsun.

"SUYU DİKKATSİZ KULLANDIĞIMIZ HER GÜN GELECEĞİMİZİ TEHLİKEYE SOKUYOR"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, "Su kaynaklarımız hızla tükenirken, tasarruf hepimiz için hayati önem taşıyor. Suyu dikkatsiz kullandığımız her gün, gelecekteki varlığımızı tehlikeye sokuyor. 22 Mart Dünya Su Günü vesilesi ile kaynaklarımızın bilinçle kullanımını aklımızdan çıkarmayalım." ifadelerini kullandı.