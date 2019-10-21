Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Belediyesi taciz olayı yaşandığı iddia edilen sokağı aydınlattı
Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi taciz olayı yaşandığı iddia edilen sokağı aydınlattı

Beşiktaş Belediyesi taciz olayı yaşandığı iddia edilen sokağı aydınlattı

2 saat önce

Beşiktaş Belediyesi genç bir kızın sokak üzerinde bir kişi tarafından tacize uğradığı iddialarının ardından harekete geçerek, sokakta gerekli ışıklandırma ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi taciz olayı yaşandığı iddia edilen sokağı aydınlattı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi genç bir kızın sokak üzerinde bir kişi tarafından tacize uğradığı iddialarının ardından harekete geçerek, sokakta gerekli ışıklandırma ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Tacize uğradığını iddia eden genç kız ekiplere teşekkür etti.


Beşiktaş Belediyesi ekipleri, Abbasağa Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta genç bir kızın kimliği belirsiz bir kişi tarafından tacize uğradığı iddialarının ardından harekete geçti. Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları genç kızla iletişime geçerek konuyu yakından takip etmeye başladı. Ayrıca Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve D.S.'nün her zaman yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sevgili D.S. ile görüştük, her türlü hukuki destek için hazırız. Kadın ve Aile hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden emniyet birimleri ile irtibat halinde süreci yakından takip ediyoruz. Beşiktaş'ta bu tip olayların asla yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız."


Öte yandan Beşiktaş Belediyesi olayın yaşandığı iddia edilen yerde ışıklandırma ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Genç kız ise olayın yaşandığı yere polisle beraber gelerek incelemelerde bulundu, çalışmalardan ötürü Beşiktaş Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:28 Kaynak: İHA
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