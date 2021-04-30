Beşiktaş Belediyesi, tam kapanma sürecinde vatandalara 7/24 hizmet vericek - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, tam kapanma sürecinde vatandalara 7/24 hizmet vericek

30.04.2021 08:47
Beşiktaş Belediyesi, tam kapanma sürecinde vatandalara 7/24 hizmet vericek, System.String[]

Türkiye uzun bir kapanma sürecine girerken Beşiktaş Belediyesi 7 gün 24 saat boyunca vatandaşın hizmetinde olacak bir çalışma programıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürecek.

Oluşturulan ekipler temel ihtiyaçlar konusunda gelen talepleri anında karşılayacak, tüm müdürlükler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yaptığı açıklamada Pandemi başladığı günden bugüne kadar yeni bir çalışma modeli ile çalışmalarını sürdürdüklerini ve zor zamanlarda komşularının yanında olduklarını belirtti.

Başkan Rıza Akpolat çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Pandemi başladıktan sonra Belediyemiz bünyesinde farklı alanlarda uzman 250 kişilik bir ekiple Saha Çözüm Hareketini başlattık. Saha Çözüm Ekipleri ile, 93 bin 540 evi, 10 bin 816 iş yerini tek tek ziyaret ettik. 23 mahalle, 886 sokak ve 69 caddeyi adım adım dolaştık. Vatandaşlarımızdan 7 bin 379 talep geldi. Bu taleplerin yüzde 89'unu, yani 7 bin 379 talepten 6 bin 534'ünü anında yanıtladık.

Bu kapanma sürecine son derece hazırlıklı giriyoruz. Çünkü Beşiktaş'ın ihtiyaç haritasını çıkardık ve hangi yurttaşımızın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kapanma kararı açıklandıktan sonra hemen harekete geçtik, hazırlıklarımızı bitirip çalışma programımızı oluşturduk.

Hijyen kitlerinden, kapasitesini 5 bine çıkardığımız sıcak yemek; psikolojik danışmanlıktan yardım kolilerine kadar bütün yaşamsal süreçlere katkı sağlayacak bir çalışmayı anında başlattık.

Yüksek öğrenim öğrenci yurtlarımız yine sağlık çalışanlarının emrinde olacak.

Engelli vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak adına geliştirilen hizmetimiz ise aralıksız olarak devam edecek.

Can Dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de Beşiktaş'ın birçok noktasına mama ve su kapları bırakarak can dostlarını beslemeye devam edecek.Ayrıca bu süre zarfında sağlık sorunu yaşayan can dostları ile yakından ilgilenecek olan ekipler Sokak Hayvanları Ambulansı MOBİVET ile anında müdahale edecek. Tam kapanma sürecinde Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostlarını yalnız bırakmayarak 7/24 hizmet verecek.

Beşiktaş sakinleri bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirecek

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına devam ederek bu süreci herkesin sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olacak. Evde Bakım Hizmeti kapsamında Aile Danışmanlığı, 7/24 Online Hekime Danışma, Hasta Nakil Ambulansı, Defin için Ölüm Belgesi Düzenleme ve Diyaliz Hastası taşıma hizmetlerini aksatmadan verecek. Ayrıca vatandaşlar herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında 7/24 hizmet veren Beşiktaş Belediyesi Çözüm Merkezi'ni 444 44 55'i arayarak Hasta Nakil Ambulans talebinde bulunabilirler.

Zabıta Ekiplerinin denetimi sahada devam edecek

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de tam kapanma sürecinde açık olan işletmeleri 7/24 denetleyerek mevzuata uyulmasını sağlayacak.

İbadethaneler, sokaklar ve meydanlar temizlenecek

Sokağa çıkma kısıtlamasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde meydan, cadde, sokak ve durak gibi kamusal alanlarda ile çöp konteyner ve kabinlerin yıkama çalışmalarına ağırlık verecek. 3 vardiya şeklinde evsel, katı ve bahçe atıkları da düzenli olarak toplanacak ve süpürtme programı aralıksız uygulanmaya devam edecek.

Öte yandan ibadethanelerde de rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra bayram öncesi avlu ve bahçelerinde gerekli yıkama ve temizlik çalışmaları yapılacaktır.

Beşiktaş Belediyesi tam kapanma sürecinde kadınları yalnız bırakmayacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tam kapanma sürecinde kadınlara psiko-sosyal ve hukuki destek hizmeti vermeye devam edecek. Lise ve Üniversite sınavlarına Beşiktaş Akademi'de hazırlanan öğrencilerin eğitimlerinde herhangi bir aksama olmayacak. Beşiktaş Akademi derslerine bu süreçte online olarak devam edecek.

"Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız"

Ülke olarak bu zorlu süreci hep beraber dayanışma ile aşacağız. Beşiktaş Belediyesi bütün imkanları ile halkın yanında olmaya devam edecek. Dayanışmayı, yardımlaşmayı, birbirimize daha fazla destek olmayı unutmadan hep birlikte zorlukların üstesinden geleceğiz.

Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız, dayanışma ve yardımlaşmayla sağlıklı günleri #birlikte getireceğiz.''

Beşiktaş Belediyesi, tam kapanma sürecinde vatandalara 7/24 hizmet vericek

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi, tam kapanma sürecinde vatandalara 7/24 hizmet vericek - Son Dakika


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