Beşiktaş Belediyesinden köpeğe işkence edildiği iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesinden bir köpeğe işkence edildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapılarak, "Aparatın can dostlarımıza hiçbir zararı olmayıp panik, hastalık, stres vb. durumlarda kendine, veteriner hekimlere ve yardımcılarına zarar vermesini engellemek amacıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır" denildi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde sokaktaki bir köpeğe belediye görevlilerince işkence edildiği yönündeki iddialara ilişkin Beşiktaş Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamada, köpeğin sahiplenildiğini ve nakil yapılacağı sırada anestezi yerine aparatın kullanıldığını ve bu aparatın hekimlere ve yardımcılarına zarar vermemesi için yaygın kullanıldığını belirtildi.

Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Bugün Barbaros Bulvarı'nda yaşanan yanlış anlaşılma için açıklama yapma gereği doğmuştur. Barbaros Bulvarı'nı mesken eden bir canımız yaptığımız sahiplenme çağrılarına olumlu dönüş yapan bir Beşiktaşlı taraftar tarafından sahiplenilmek istenmiştir. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün ilgili yurttaşımızla iletişime geçmesi sonucunda yeni yuvasına gidecek olan canımız ile onu sahiplenen komşumuz Barbaros Bulvarı'ndaki yoğun trafik akışı sebebiyle tehlikeyi yaşamamaları için 'Nakil' desteğinde bulunmaya karar verdik. Sahiplenilmek istenen can dostumuzun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak, (Yaşlılık veya çok genç olması sebebiyle anestezi hassasiyeti) öncesinde ekiplerimizin yapmış olduğu fizibilite sonucunda anestezi ile değil, video da görüldüğü üzere köpek yakalamak aparatı ile alınması uygun görülmüştür. Tercih edilen aparatın can dostlarımıza hiçbir zararı olmayıp panik, hastalık, stres vb. durumlarda kendine, veteriner hekimlere ve yardımcılarına zarar vermesini engellemek amacıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu yöntem ile trafik akışının yoğun ve can dostumuzun hayati riskinin olduğu bölgeden (Trafik akışındaki araçlardan korkan can dostumuz araçların önüne kendisini atarak sağlığını tehlikeye atmaktadır.) Ekiplerimiz tarafından nakil işleminin gerçekleştirilmesi ve sahiplenilmesi amaçlanmaktaydı. Fakat bölgede Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle çevrede bulunan kişiler arasında yanlış anlamaya dayalı oluşan gerginlik sebebiyle can dostumuz ürkmüştür. Bu bulunduğu bölgeye tekrar geri bırakılarak yeni bir yuvaya kavuşacağı sahiplendirilmesi süreci şu an için iptal edilmiştir. Konuyla ilgili hassasiyetini bildiren tüm Beşiktaşlılara teşekkür ederiz. Beşiktaş Belediyesi olarak can dostlarımızın iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz."

(İHA)