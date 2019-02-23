Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Borcu: "2 Milyar 314 Milyon Tl"

Beşiktaş Borcu: "2 Milyar 314 Milyon Tl"

1 saat önce

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapılan 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Borcu:
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapılan 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Vodafone Park'ta yapılan olacağın divan kurulu toplantısına geçirdiği gribal enfeksiyon sonucu Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel katılamadı. Denetim ve mali raporları, Denetim Kurulu Üyesi Suat Anıl tarafından okundu. Raporlara göre kulübün kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 TL olduğu bildirdi. Suat Anıl, borcun 1 milyar 666 milyon 561 bin 222 TL'sinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 648 milyon 44 bin 487 TL'lik kısmının ise derneğe ait olduğunu belirtti.

Anıl, hazırladıkları raporda kulüp derneği için 31 Aralık 2018, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ için de 30 Kasım 2018 tarihlerini baz aldıklarını kaydetti. Suat Anıl, siyah-beyazlı kulübün toplam alacaklarının ise 234 milyon 899 bin 833 TL olduğunu aktardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor
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