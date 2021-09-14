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Sergen Yalçın: "Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız" -1- - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız" -1-

14.09.2021 17:28

- Sergen Yalçın: "Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Her takım gibi Borussia Dortmund'un da açıkları vardır" "Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz" UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund ile...

- Sergen Yalçın: "Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Her takım gibi Borussia Dortmund'un da açıkları vardır"

"Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz"

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Her takımın olduğu gibi rakibin de açıklarının olduğunu söyleyen Yalçın, kazanmak istediklerini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maç öncesinde basın toplantısında konuştu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Yalçın, büyük bir organizasyonda yer aldıkları için heyecanlı olduklarını ifade etti. Futbolun en üst seviyesinde yer alacaklarını ifade eden Yalçın, "Özellikle Beşiktaş olarak böyle bir organizasyonda olduğumuz için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Hedefimiz mümkünse grupta ilk iki içinde olmak. Bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir organizasyonun içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Takım olarak iyi bir oyun ve uyum içinde olduğumuzu, mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu başarmak için oyuncularımla beraber elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bunu birlikte deneyeceğiz. Sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Ümidimiz var, heyecanlıyız. Umarım oyunlar ve skorlar istediğimiz doğrultuda olur" dedi.

Avrupa'da kupa kazanma konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Yalçın "Bu organizasyonda kupa kazanmak zor. Hayal kurulabilecek bir şey. Dışarıdan bakınca öyle görünüyor. Gerçekçi olmak lazım. Takım bütçelerine bakınca kolay değil? Grubun en düşük bütçeli takımıyız. Bütçe işi de bir yere kadar. İstek arzu mücadele kazanma hırsı, oyuncu enerjisi çok daha önemli şeyler. Bu anlattıklarımı yakalayabilirsek, temaslı oyunu, mücadeleyi, tempoyu yakalayabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Finalin o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum ama hayal kurabilir miyiz, belki hayalini kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz"

Beşiktaş olarak belli bir oyun planları olduğunu ancak rakibe göre bu durumun değişebileceğini ifade eden Sergen Yalçın, "Elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de test gibi olacak. Oyunun nasıl gelişeceğini, temponun nasıl oluşacağını kestirmek zor. Güçlü ve tempolu takımlarla oynayacağız çünkü. Her müsabakada kendi planımızı uygulamaya çalışacağız. İzleyenlerin zevk aldığı, heyecanlı bir oyun izletmeye çalışacağız. Bu ne kadar mümkün olur, bunu müsabakalarda görme imkanı olacak. Hem oyunumuz hem istediğimiz şeyler umarım oyuncularımız tarafından uygulanabilir. Mücadele eden, savaşan, temaslı oynayan, kazanmak için her şeyi yapan bir oyuncu grubu göreceksiniz" diye konuştu.

"3 büyük camianın da en iyisini yapacağına inanıyorum"

Takımdaki eksik oyuncuların Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, maçın yayını konusunda ise, "Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul'un 3 büyük camiası ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak. Maç açık kanaldan yayınlanabilir. Ben de sosyal medyada gördüm insanların izlemek istediğini. Acun'dan rica etmek lazım. Açsın kanalı, bütün herkes ilk maçı izlesin" dedi.

Grup maçlarında başarılı olmak istediklerinin altını çizen Yalçın, "Önümüze ne çıkacağını şu anda bilmiyoruz. Maçlarda neler cereyan edeceğini tahmin etmek zor ama bir şeyler yapmak istiyoruz. Deneyeceğiz. Ülkemize puanlar kazandırmak, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir turnuva, kolay değil. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden geleni yapacağız" diyerek devam etti.

Yeni Malatyaspor karşısında takımın koşu mesafesinin de iyi olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Son oynadığımız maçın mesafesi iyi. Yarın o koşu mesafeleri yeterli olmayacak. Minimum 115 KM ve üstünü zorlamak zorundayız. Bu organizasyonda başarılı olmak istiyorsanız daha fazla tempo ve mesafeye ihtiyaç var. Oyuncularımız da bunun farkında. Çalışmalarımızı da ona göre yaptık. Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var. Bu sene iyi ve geniş bir kadro kurduk. Her bölgede oynayacak alternatifli kadromuz var. Herkes hazır, herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

"Her takım gibi Borussia Dortmund'un da açıkları vardır"

Borussia Dortmund karşısında kazanmak istediklerini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Koruma amaçlı bir oyun oynamayacağız. Tek hedefimiz kendi oyunumuzu oynayıp müsabakayı kazanmak. Bunun nasıl olacağını yarın göreceğiz. Hedefimiz ilk iki içinde olup gruptan çıkmak ama bunun ne kadar mümkün olduğunu maç oynadıkça göreceğiz. Çok zorlu bir grup olacak bizim için. Takım olarak hazırız, elimizden geleni yapacağız. Kendi seviyemizi görelim, bakalım hangi seviyedeyiz. Biz konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Bu seviyeler çok üst seviyeler. Gruplar açıklanınca bu gruptan çıkarız diye konuşuyoruz. Daha gerçekçi olmak lazım. Çok üst seviyede oynayacağız. Buradaki mücadeleler kolay değil. Türkiye'de oynadığınız seviye bu seviyelere yetmez. Gerçekçi planlar yapıyoruz. Ne yapabiliriz nereye gideriz bunu zaman gösterir. Yukarılarda hedef koyup sonra hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yüksek hedef koymayalım. Bakalım ne olacak" dedi. Her takım gibi Borussia Dortmund'un da açıklarının olduğunu söyleyen Yalçın, "Mutlaka eksik bir şeyler vardır. Eksikleri olması senin o eksikleri kullanarak senin yeneceğin anlamına gelmiyor. Sen o eksikleri değerlendirebilecek misin? Bizim de bir sürü eksiğimiz var. Bu eksikleri konuşmak güzel ama oyunda bunlardan faydalanmak kolay olmuyor. Biz de kafamızda bir şeyler kuruyoruz. Herkes bir şeylere çalışıyor ama çalışmayla uygulama arasında büyük fark var. Planlarımızı yaptık. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız" dedi.

"Kaleci hariç 10 yabancıyla sahada olacağız"

Borussia Dortmund karşısında kaleci dışında bütün bölgelerde yabancı oyuncuların yer alacağını ifade ederek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "Bütün oynayanlar yabancı olacak gibi görünüyor. Ben Süper Lig'deki yabancı kuralından şikayet etmiyorum. TFF bir karar almışsa biz onu uygulamak zorundayız. 3 Türk'le oyna diyorsa 3 Türk'le oynarız. Yarın 8 Türk'le oynanacak denilirse, 8 Türk'le oynarız. Kuralı değiştirecek mercii ben değilim. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Bu seviyelerde oynayabilecek Türk oyuncularımız da var. Önümüzdeki sene 4, sonraki sene 5 Türk oynayacak kararı alınıyor. Benim burada demek istediğim, biz planlamamızı buna göre yaptık. Yarın çıkıp da 'Kuralı değiştirdik' demesinler. Çünkü herkes planlamasını buna göre yapıyor" dedi.

Gaziantep deplasmanında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın hazır ve çok iyi durumda olduğunu söyleyen Yalçın, "Fiziksel bir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Zaman zaman oyuncuları değiştiriyoruz. Bazen farklı bölgelerde farklı oyuncular kullanabiliriz. Bütün maçları aynı futbolcularla oynayamayız. Bazı isimleri dinlendirmek gerekir. Kadro yaparken bazı tercihler yapmak zorunda kalıyoruz. Sürekli aynı oyuncularla devam edemeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-
Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-
Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-
Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-
Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-
Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-
Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-
Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-
Sergen Yalçın: Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız -1-

Borussia Dortmund, Sergen Yalçın, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız' -1- - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın: "Futbolun en büyük organizasyonunda yer alacağız" -1- - Son Dakika
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