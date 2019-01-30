Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı Kiralıyor

Beşiktaş, Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı Kiralıyor

1 saat önce

Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine 24 saat kala Borussia Dortmund'un Japonyalı 10 numarası Shinji Kagawa'yı kiralıyor.

Beşiktaş, Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı Kiralıyor, System.String[]
Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine 24 saat kala Borussia Dortmund'un Japonyalı 10 numarası Shinji Kagawa'yı kiralıyor.

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin yarın gün içinde açıklanması bekleniyor.

Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

Shinji Kagawa, Borussia Dortmund, Beşiktaş, Spor
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