Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak olan bu zorlu müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.



Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:



1. Kategori 265TL



2. Kategori 250TL



3. Kategori 225TL



4. Kategori 215TL



5. Kategori 180TL



6. Kategori 165TL



7. Kategori 110TL



8. Kategori 100TL



VIP: 750TL



1903 A-E: 750TL



1903 B-D: 825TL



1903 C: 875TL - İSTANBUL