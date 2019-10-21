Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı
Son Dakika Spor Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı

1 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu.


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak olan bu zorlu müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.


Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:


1. Kategori 265TL


2. Kategori 250TL


3. Kategori 225TL


4. Kategori 215TL


5. Kategori 180TL


6. Kategori 165TL


7. Kategori 110TL


8. Kategori 100TL


VIP: 750TL


1903 A-E: 750TL


1903 B-D: 825TL


1903 C: 875TL - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 21 Ekim 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Burak Yılmaz, Galatasaray ve Braga maçlarında yok ABD'de kayıp ilanları verilen modacı meğer telefonunu kaybetmiş Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:38:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]