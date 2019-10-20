Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı

30 dakika önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges N'Koudou ve dün MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın katılmadığı aktarıldı. Victor Ruiz ile Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı çalıştığı vurgulandı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

Diğer oyuncuların ise pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pasın ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı kaydedildi.

Yarını izin yapacak olan Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına salı günü devam edecek.

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası! Taciz anları kameraya yansıdı
Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı Ahmet Nur Çebi aracı, güne damga vurdu! Oy kullanan Pascal: Ben yaşlandım, oğlum futbolcu olarak geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:42:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]