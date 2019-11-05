Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü

8 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah özel uçakla Porto'ya gidecek, ardından kara yolu ile Braga'ya geçecek. Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenleyecek.


Beşiktaş, Avrupa, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
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