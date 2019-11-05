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Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Portekiz'in Braga ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Portekiz'in Braga ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı belirtildi.

Beşiktaş, karşılaşma için yarın Portekiz'e gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Municipal de Braga Stadı'nda yapacak.

Portekiz, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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