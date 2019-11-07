Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın TSİ 23.00'te Braga ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacak.

(İHA)

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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