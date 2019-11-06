Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e gitti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında yarın Braga'ya konuk olacak Beşiktaş Futbol Takımı, Portekiz'e gitti.
Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Porto kentine hareket etti.
Beşiktaş takımı, Porto'dan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Braga'ya geçecek.
Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Douglas ve Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik Braga maçı kadrosu; Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Caner Erkin'den oluştu.