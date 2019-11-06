Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e gitti
Son Dakika Spor Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e gitti

Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e gitti

8 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında yarın Braga'ya konuk olacak Beşiktaş Futbol Takımı, Portekiz'e gitti.

Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e gitti, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında yarın Braga'ya konuk olacak Beşiktaş Futbol Takımı, Portekiz'e gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Porto kentine hareket etti.

Beşiktaş takımı, Porto'dan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Braga'ya geçecek.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Douglas ve Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik Braga maçı kadrosu; Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Caner Erkin'den oluştu.

Portekiz, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:27:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]