Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e hareket etti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Portekiz'e hareket etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisine ayrılan özel bir uçakla Portekiz'in Porto şehrine hareket eden siyah-beyazlılar, Porto'dan karayolu ile Braga'ya geçecek. Beşiktaş'ın kafilesinde Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül yer almadı. Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik maç kadrosu şu şekilde: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.