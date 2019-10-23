Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Braga'ya 5 eksikle çalıştı!
Son Dakika Spor Beşiktaş Braga'ya 5 eksikle çalıştı!

Beşiktaş Braga'ya 5 eksikle çalıştı!

13 dakika önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve açma germe çalışmasıyla başladı.

Beşiktaş Braga'ya 5 eksikle çalıştı!, System.String[]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve açma germe çalışmasıyla başladı.


Beşiktaşlı futbolcular bir süre de pas çalışması gerçekleştirdi.


Tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby ve Douglas antrenmana katılmazken, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:54 
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