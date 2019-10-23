Beşiktaş Braga'ya 5 eksikle çalıştı!
13 dakika önce
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve açma germe çalışmasıyla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve açma germe çalışmasıyla başladı.
Beşiktaşlı futbolcular bir süre de pas çalışması gerçekleştirdi.
Tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby ve Douglas antrenmana katılmazken, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou takımdan ayrı koşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:54
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