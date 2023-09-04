Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor - Son Dakika

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor
Son Güncelleme: 04.09.2023 17:51

Beşiktaş, Fluminense'nin Brezilyalı yıldız stoperi Nino için transfer görüşmelerine başladı. 7 milyon euroluk çıkış maddesi olan oyuncu için 4-5 yıllık vadeyle ödeme yapabileceğini ileten Beşiktaş, Fluminense'nin 3.5 milyon euro peşin ve 3.5 milyon euro vadeli ödeme teklifini geri çevirdi. Beşiktaş'ın, 2.5 milyon euro peşin, 4.5 milyon euro vadeli ödeme teklifine Fluminense'den henüz yanıt gelmedi. Nino, daha önce Jorge Jesus'un gözdesi olarak Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, Fluminense'nin Brezilyalı yıldız stoperi Nino için harekete geçti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Nino için Fluminense'ye 7 milyon euroluk çıkış maddesini ödeyebileceğini ancak bunu 4-5 yıllık vadeyle yapabileceğini iletti. Fluminense, bu ilk teklifi geri çevirdi ve 3.5 milyon euro peşin, 3.5 milyon euro vadeli ödenmesini istedi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, bu miktarda peşin ödeme yapamayacağını ileterek 2.5 milyon euro peşin, 4.5 milyon euro vadeli teklifini iletti. Fluminense bu son teklife henüz bir yanıt vermedi. Fluminense cephesi, Beşiktaş'ın teklifi sonrasında tedbirden Nino'yu Fortaleza maçında oynatmadı.

İSMİ FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

26 yaşındaki futbolcunun ismi Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe ile de çok anılmış ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamayınca transfer edilmemişti.

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Son Dakika Futbol Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor - Son Dakika
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