Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, Fluminense'nin Brezilyalı yıldız stoperi Nino için harekete geçti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Nino için Fluminense'ye 7 milyon euroluk çıkış maddesini ödeyebileceğini ancak bunu 4-5 yıllık vadeyle yapabileceğini iletti. Fluminense, bu ilk teklifi geri çevirdi ve 3.5 milyon euro peşin, 3.5 milyon euro vadeli ödenmesini istedi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, bu miktarda peşin ödeme yapamayacağını ileterek 2.5 milyon euro peşin, 4.5 milyon euro vadeli teklifini iletti. Fluminense bu son teklife henüz bir yanıt vermedi. Fluminense cephesi, Beşiktaş'ın teklifi sonrasında tedbirden Nino'yu Fortaleza maçında oynatmadı.

İSMİ FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

26 yaşındaki futbolcunun ismi Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe ile de çok anılmış ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamayınca transfer edilmemişti.