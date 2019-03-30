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Beşiktaş Bu Kez Doğu Karadeniz'de Binlerce Çocuğu Sevindirecek

38 dakika önce

Taraftar gruplarının her yıl yaptığı yardım kampanyalarına bu yıl en büyük destek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan geldi.

Beşiktaş Bu Kez Doğu Karadeniz'de Binlerce Çocuğu Sevindirecek, System.String[]
Taraftar gruplarının her yıl yaptığı yardım kampanyalarına bu yıl en büyük destek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan geldi.

'Çarşı Kadın' taraftar grubunun başlattığı kampanya kapsamında 2 ay önce Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 18 okula kışlık kıyafet ve okul ihtiyaçları gönderen başkan Fikret Orman ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şimdiki hedefi Doğu Karadeniz oldu. Sosyal sorumluluk projelerine önemli ölçüde zaman ayıran ikili, Ağrı Doğubayazıt'ın ardından ikinci yardım TIR'ını Rize'ye hareket ettiriyor.

3 Nisan'da stattan kalkacak olan yardım TIR'ı 8 Nisan'da oynanacak Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı öncesinde şehre ulaşacak. İlk olarak Hopa'da başlayacak ve başkan Fikret Orman ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da katılacağı etkinlikte, Rize, Artvin ve Hopa'da belirlenen 20 okulda öğrencilere 200 bin kıyafet,130 bin kırtasiye malzemesi, 5 bin tablet, binlerce eşofman, ayakkabı, forma ve spor malzemeleri dağıtılacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:25 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Doğu Karadeniz, Fikret Orman, Spor
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