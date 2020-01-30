Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı

14 dakika önce

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Lecce'den gelen teklifi reddedip Burak Yılmaz'ı takımda tutma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için dün yine sıcak saatler yaşandı. İtalyan kulübü Lecce sezon başından beri sürdürdüğü Burak ısrarını bitirmedi. Golcü futbolcuyu devre arasında takıma katmak için yoğun çaba sarfeden Lecce Burak'ı ikna etmesine rağmen yönetimden olumsuz yanıt aldı. Bu kararda Sergen Yalçın'ın da payının büyük olduğu öne sürüldü.

"ONA İHTİYACIM VAR"

Sergen Yalçın dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede, "Burak kesinlikle takımda kalmalı. Ona ihtiyacım var" dedi. Bu gelişmeden sonra Burak'ın gönderilmesinden vazgeçen yönetim bu kararı golcü yıldıza bildirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ı sırtlayan Burak bu sezon bekleneni veremedi.

(Takvim)

Beşiktaş, Burak'ı takımda tutma kararı aldı
Sergen Yalçın, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Lecce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:13 
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