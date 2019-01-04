Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin 8.4 Milyon TL Ödeyecek

Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin 8.4 Milyon TL Ödeyecek

52 dakika önce

Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından da 450 bin euro indirim yaptıİSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor'a 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek.

Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin 8.4 Milyon TL Ödeyecek, System.String[]
Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından da 450 bin euro indirim yaptı

İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor'a 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecek. Burak Yılmaz ise Trabzonspor'dan 2 milyon 155 bin euro tutarındaki alacağından da 450 bin euro indirim yaptı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.

Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,

uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

DHA, Trabzonspor, Burak Yılmaz, Spor
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