Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı

1 saat önce

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı, System.String[]
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:30 

Başakşehir, Bursaspor, Burak Yılmaz, Ekonomi
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