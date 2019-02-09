Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı
1 saat önce
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Bursaspor
'u Burak Yılmaz
'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir
ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:30
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