Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı

Beşiktaş, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı

2 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı, System.String[]


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:09 Kaynak: DHA

Spor
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