Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazır

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazır, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Bursapor ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:34 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Bursaspor, Spor
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