Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:39 Kaynak: AA

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