Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazırlanıyor

16 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Bursaspor Maçına Hazırlanıyor, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. İdmanda küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:52 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Bursaspor, Spor
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