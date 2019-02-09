Beşiktaş-Bursaspor Maçının Var'ı Hüseyin Göçek
58 dakika önce
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.
Beşiktaş
'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor
ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek
oldu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam evinde Bursaspor ile oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan
düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık
yapacak. Vodafone Park
'ta oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. 42 yaşındaki hakeme AVAR olarak da Ali Şansalan
eşlik edecek.
(Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
Beşiktaş - Bursaspor Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu
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