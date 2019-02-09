Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Bursaspor Maçının Var'ı Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Bursaspor Maçının Var'ı Hüseyin Göçek

58 dakika önce

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.

Beşiktaş-Bursaspor Maçının Var'ı Hüseyin Göçek, System.String[]
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam evinde Bursaspor ile oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. 42 yaşındaki hakeme AVAR olarak da Ali Şansalan eşlik edecek.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

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