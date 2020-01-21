Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

6 saat önce

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlarken pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.


Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor
AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yendi Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 03:05:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]