Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından - Mehmet Özdilek
15 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısı düzenledi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:10 Kaynak: AA
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