Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından - Mehmet Özdilek

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından - Mehmet Özdilek

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından - Mehmet Özdilek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Beşiktaş, Mehmet Özdilek, Erzurumspor Kulübü, Spor
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