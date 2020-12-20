Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Sergen Yalçın - Son Dakika

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Sergen Yalçın

20.12.2020 22:36

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıda iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıda iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, farklı iki yarı oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda iyi savunma yapan takıma karşı oynadık, oyunu açmakta zorlandık. Golü erken bulsaydık açardık. Bambaşka bir ikinci yarı oynadık. Rakip öne çıkmayı tercih edince çabuk rakip kaleye giden oyuncularımızı iyi değerlendirdik ve 3 puanı aldık." dedi.

İlk yarının 0-0 bitmesinin ardından oyuncularıyla devre arasında maçın nasıl kazanılacağı yönünde bir konuşma yaptığını kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncularımla devre arasında bu tür maçların nasıl oynanması gerektiğini konuştuk. Maçı kazanabileceğimizle ilgili konuştuk. Bireysel performansın yukarı çıkması gerektiğini, daha önde ve birlikte oynamamız gerektiğini konuştuk. İkili mücadeleyi kazanmamız ve baskılı oynamamız gerektiğini belirttik. Bu maçlar zordur. Atmosfer yok, taraftar yok. Kolay değil. Herkes koşuyor, iyi savunma yapıyor. Erken gol oyunu çok farklı yere getirir. Golü bulamayınca her dakika oyun sıkışıyor."

"Her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz"

Forvet hattında oynayan oyuncuların başarılı performans gösterdiği ve ligin en çok gol atan takımı durumuna geldiklerinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Sadece forvet hattı gol atmaz. Takımda gol atacak bir sürü oyuncu var. Ofansta 8-9 oyuncumuz var, herkes gol atar. Bugün stoperde oynayan Vida gol attı. Her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz, sadece hücum hattının atmasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray derbisine kadar rahat bir fikstürün olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Uzun vadeli plan yapmayalım. Perşembe günü oynayacağımız Ankaragücü maçını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Atılmayacağım, itirazımın boyutu her zaman saygılı bir şekilde olacak"

Fatih Karagümrük maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hakem tarafından tribüne gönderildiğinin hatırlatılarak, hakemlerle teknik adamlar arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiği sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:

"Benimle ilgili televizyonda 'Sergen hoca niye atılmadı' diye algı yapıyorlar. Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Ben daha önce atıldım. Siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Kenardan dördüncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyoruz ve itiraz ediyoruz. Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, neden atılayım? Niye zorla attırmaya çalışıyorsunuz. Kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz televizyondan konuşuyorsunuz. Ben atılınca rahatlayacak mısınız, başınız göğe erecek mi?"

Teknik adamların da maçlar sırasında farklı tepkiler verebildiğini anlatan Yalçın, "Bu her zaman olmuyor. Sıkıntılı, tansiyonu yüksek maçlarda yaşıyoruz. Ben de atılabilirim, bu yaptığımız işin doğasında var. Israrla televizyonda algı yapmaya çalışıyorsunuz. Atılmayacağım, itirazımın boyutu her zaman saygılı bir şekilde olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Sergen Yalçın

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Sergen Yalçın - Son Dakika


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