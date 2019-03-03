Beşiktaş Çanakkale'de Galip

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında, Beşiktaş
, Çanakkale Belediyespor
'u 3-1 yendi.
KÜNYE
Salon: Anafartalar Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler
, Bihter Dumanoğlu(L), Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Melis Durul, Cansu Aydınoğulları, (Dominika Sobolska, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu
, Yasemin Şahin) Beşiktaş: Arelya Karasoy, Pınar
Atasever(L), Humay Topaloğlu, Cemre Janset
Erkul, Alesia Rykhlıuk, Mia Jerkov, (İkbal Merve Albayrak, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Dilara Bilge) Setler: 25-18, 16-25, 20-25, 15-25 Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)
(İHA)