Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında - Son Dakika

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında

27.04.2021 13:24
Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında, System.String[]

Süper Ligin lideri Beşiktaş, 38'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Süper Ligin lideri Beşiktaş, 38'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Yarın akşam Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20: 30'da başlayacak ve Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar yaparken; Kadir Sağlam dördüncü hakem olacak.75 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'a, şampiyonluk için kalan maçlarda 4 galibiyet yetiyor. Siyah beyazlılar Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönerek son 4 haftaya hem lider, hem de psikolojik üstünlükle girmek istiyor.Bu sezon genel olarak düşme hattının hemen üzerinde  bir performans sergileyen Çaykur Rizespor, sıralama ve puan olarak düşme tehlikesini yaşamadı. Bülent Uygun'un teknik direktörlüğe gelmesinden sonra oyun olarak daha golcü bir kimliğe bürünen yeşil beyazlılar, Uygun'la beraber 7 maçta 14 gol atarak gol ortalamasını 1.1'den 1.75'e yükseltti. ?ATIBA İYİLEŞTİ LARİN DE MAÇ KADROSUNDA7 eksikle ve santrforsuz Kayserispor maçına çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına kısmen daha tam bir kadro ile çıkacak. Cezası biten Welinton ile sakatlığı geçen Atiba takıma döndü. Yıldız oyuncu yarın ilk 11'de maça başlayacak. Beşiktaşlıların merakla beklediği sakat santraforların durumunda ise Larin haricinde değişiklik bulunmuyor. Aboubakar'ın kesin olmayacağı bilinirken, Larin'den gelecek haberi bekleyen siyah beyazlılara, Kanadalı oyuncudan iyi haber geldi. Yıldız oyuncu Rize maçının kadrosuna alındı ancak Larin'in 11'de oynayıp oynamayacağına maç saati karar verileceği belirtildi.SAĞ BEKTE DORUKHAN OYNAYACAKBeşiktaş'ta Cenk Tosun, Hasic, Oğuzhan ve Aboubakar'ın sakatlığı bulunurken, Rosier ve Necip sarı kart cezalısı durumunda. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rosier'in yokluğunda genelde Necip'i sağ bekte oynatırken, 2 oyuncunun birden cezalı olmasıyla Dorukhan'ın mecburen sağ bekte oynaması bekleniyor. Welinton'un dönmesiyle stoper ikilisini yine Vida-Welinton'dan oluşturacak olan tecrübeli teknik adamın, sol bek tercihinin ise N'Sakala olması bekleniyor. Orta sahada Josef, onun önünde Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou'yu oynatacak olan Yalçın, santraforda maç saatinde Larin iyi olmazsa Gökhan Töre'ye şans verecek.Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Ersin - Dorukhan-Vida-Welinton-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou-Gökhan Töre (Larin)"SARI KART CEZA SINIRINDA 3 FUTBOLCU VAR

Siyah beyazlı takımda Çaykur Rizespor maçı öncesinde Atiba, Dorukhan ve Larin 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmeleri durumunda hafta sonunda Vodafone Park'ta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında yer alamayacak.


- İyileşti

Beşiktaş, Rizespor, oyunlar, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi         
12:55
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak         
12:16
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 14:47:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement