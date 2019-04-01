Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Çaykur Rizespor Hazırlıklarına Devam Etti

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Hazırlıklarına Devam Etti

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Hazırlıklarına Devam Etti, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:02 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şampiyonluk Kutlamasına Dedesinin Kafatasıyla Katıldı Adı Beşiktaş ile Anılan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu: Tekliflerle İlgilenmiyorum Beşiktaş ve Başakşehir'i Reddeden Oghenekaro Etebo, Kıymete Bindi Marcao'dan Fatih Terim'e Büyük Övgü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 22:27:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Çaykur Rizespor Hazırlıklarına Devam Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]