Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ısınma koşuları sonrası ayak tenisi oynadı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

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