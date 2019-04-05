Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:37 Kaynak: DHA

Sabah, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor
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