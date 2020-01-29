Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

21 dakika önce

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saate yakın sürdü. Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz antrenmanda düz koşu yaparken, Burak Yılmaz, salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Hasta olan Gökhan Gönül, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Jeremain Lens ile milli takım kampında bulunan; Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve İlkay İşler, çalışmada yer almadı.


İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Rizespor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:07 Kaynak: İHA
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