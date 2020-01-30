Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda çabukluk çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdiği belirtildi.

Tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz'ün antrenmana katılmadığı, Jeremain Lens'in ise sahada yürüyüş yaptığı aktarıldı.

Altyapı oyuncuları Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya'nın da idmanda yer aldığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rize'ye hareket edecek.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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