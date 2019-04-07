Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ile istasyon koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip, pas, şut, dar alanda oyun ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, saat 15.00'te özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye giderek kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:04 Kaynak: AA

Spor
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