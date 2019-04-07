Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor
ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş
, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ile istasyon koşularıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip, pas, şut, dar alanda oyun ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, saat 15.00'te özel uçakla Trabzon
'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye giderek kampa girecek.