Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

Beşiktaş , Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlılarda, sözleşmesindeki madde nedeniyle yönetimin isteği doğrultusunda son 2 maçtır kadroya alınmayan Portekizli sol bek Rebocho, Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen idman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı. İdman; sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, bugün saat 15.00'te özel uçakla Trabzon 'a, ardından kara yolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.

REBOCHO SÜRPRİZİ

Öte yandan, siyah beyazlıların Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda, sözleşmesi gereği 20 maçı tamamlaması halinde 2.8 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli devreye gireceği için yönetimin isteği doğrultusunda son 2 maçtır kadroya alınmayan Pedro Rebocho sürprizi yaşandı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın, ilk sınavında 25 yaşındaki Portekizli sol beki, kadroya dahil etti.

- Beşiktaş