Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların kondisyon, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklık çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek siyah-beyazlılar, oradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.