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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır
6 saat önce
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:04 Kaynak: AA
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların kondisyon, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklık çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek siyah-beyazlılar, oradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.
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