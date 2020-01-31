Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların kondisyon, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklık çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Bugün özel uçakla Trabzon'a gidecek siyah-beyazlılar, oradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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