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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar

13.08.2021 20:34
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Necip Uysal, Ljajic, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın ise yedek soyundu.

Salih Uçan ve Kenan Karaman ilk 11'de

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılarda bir diğer yeni transfer Mehmet Topal ise karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

Ghezzal tek antrenmanla başladı

Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor karşılaşmasına takımla tek antrenman yapmasına karşın ilk 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve transfer döneminde tekrar kadroya katılması için büyük uğraş verilen Ghezzal, takımıyla sadece dün antrenmana katılmıştı.

Ghezzal, buna rağmen Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Yaklaşık 1,5 sene sonra Süper Lig'de taraftarlı ilk maç

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de son taraftarlı maç 2020 yılının Mart ayında yapılmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla karşıladı.

Taraftarlar ayrıca, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.

Sergen Yalçın tribünleri selamladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde taraftarları selamladı.

Yalçın'ın sahaya çıkmasıyla tribünlerden tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterileri yapılırken, deneyimli teknik adam da siyah-beyazlı taraftarları alkışladı.

Selde hayatını kaybedenler unutulmadı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba için vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle tezahüratlar yaptı.

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika Spor


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