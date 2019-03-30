Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Devam Etti
1 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına 1 Nisan
Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:12 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Atiba'nın Yerine 3 Aday!
Beşiktaş'ın Salih Özcan Israrı Sürüyor!
Beşiktaş'ta Atiba'nın Yerine Elneny Gelecek
Akhisarspor'u Sarsan İki Ölüm Haberi