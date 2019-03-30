Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Devam Etti

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Devam Etti

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Devam Etti, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:12 Kaynak: DHA

Sabah, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Atiba'nın Yerine 3 Aday! Beşiktaş'ın Salih Özcan Israrı Sürüyor! Beşiktaş'ta Atiba'nın Yerine Elneny Gelecek Akhisarspor'u Sarsan İki Ölüm Haberi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 15:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Devam Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]