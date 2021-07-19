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Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'a gerilimi tırmandıracak cevap: Acizlik - Son Dakika

Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'a gerilimi tırmandıracak cevap: Acizlik

19.07.2021 20:40
Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'a gerilimi tırmandıracak cevap: Acizlik, System.String[]

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'ın Rosier ve Ghezzal için görüşme yapmasına tepki gösterdi. Burak Elmas'ın açıklamalarına göndermede bulunan Dalgakıran sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sadece Avrupa'da 64 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 20 bin kulüp var. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sürpriz bir tepki geldi. Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Burak Elmas'ın Ghezzal ve Rosier transferine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

"BU SAVAŞ KİMSEYE YARAMAZ"

Dalgakıran, yapılanın acizlik olduğunu kaydederken, "Sadece Avrupa'da 64 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 20 bin kulüp var. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'ın sözlerine sert cevap: Acizlik

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

"BİZ, HER BAŞKANLA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

"Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

"BAŞKA TAKIMIN RİCASIYLA HİÇBİR TRANSFERDEN VAZGEÇMEDİK"

Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Görüştüğümüz her futbolcu için belirlediğimiz bazı kriterler var. Biz, başka bir kulübün ricasıyla transferden vazgeçmeyiz, başka bir kulüp de geçmez; bu durum zaten rekabetin doğasına aykırı bir durum.

"BELGESİ ELİMİZDE VAR"

Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz."

Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'a gerilimi tırmandıracak cevap: Acizlik

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş cephesinden Burak Elmas'a gerilimi tırmandıracak cevap: Acizlik - Son Dakika Spor


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