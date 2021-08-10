Beşiktaş, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti

Transferde hareketli günler geçiren Beşikaş'ın uzun süredir beklediği golcüsüne kavuşmasına ramak kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, Premier Lig devi Chelsea'den Michy Batshuayi'yi renklerine katmak için kolları sıvadı.

SERGEN YALÇIN ONAYI VERDİ

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Batshuayi için girişimlere başlandığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta iki gol ve iki asistlik performans göstermişti.