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Beşiktaş çıkış arıyor

13 dakika önce

Ligde 16. sıraya gerileyen ve başkanlık seçimine de girecek olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

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Ligde 16. sıraya gerileyen ve başkanlık seçimine de girecek olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Kartal, bu maçı kazanarak rüzgarı tersine çevirmek istiyor.

Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 puan toplayan, UEFA Avrupa Ligi'ne Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayan ve bu süreçte olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş, içinde bulunduğu krizden çıkmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçında Premier Lig ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak rüzgarı tersine döndürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Wolves maçı için kaptanlarla bir görüşme yaptı takımı maça hazırladı. Ligde cezalı olduğu için forma giyemeyen Elneny ve Adem Ljajic, bu mücadelede 11'e geri dönecek.

İNGİLİZ EKİPLERİYLE 78. MAÇ

Türk takımları, İngiliz ekipleriyle bugüne kadar 78 maça çıkarken, bu mücadelelerin 19'undan galibiyetle ayrılırken 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kalan 40 karşılaşmayı ise Ada ekipleri galip tamamladı. Temsilcilerimiz galip geldiği 19 maçın 15'ini ise iç sahada kazandı. Gruptaki ilk maçlarından yenilgiyle ayrılan iki takımın mücadelesinde Beşiktaş, saha avantajını kullanarak galip gelmek istiyor.

Beşiktaş Park'ta yarın saat 19.55'te başlayacak olan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

(İHA)

Beşiktaş, Kartal, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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